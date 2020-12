Covid, 19.350 nuovi casi e 785 decessi

ROMA (1 dicembre 2020) - Sono 19.350 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri ma a fronte di 182.100 tamponi, +50mila. "La situazione migliora - dice Brusaferro, Iss -. Scende l'indice Rt ma ancora troppi i contagi". Rapporto positivi-tamponi sopra il 10%, 10,62%. Ancora alto il numero dei decessi, 785 rispetto ai 672 del giorno precedente. Diminuiscono di 375 unità i ricoveri e di 81 le terapie intensive. Raggiunta la parità tra attualmente positivi (779.945) e guariti (784.595). Calo significativo in Lombardia, +4.048. (ANSA)