Dpcm, verso restrizioni fino al 10 gennaio

ROMA (1 dicembre 2020) - Le misure previste dal nuovo Dpcm potrebbero durare fino al 10 gennaio, visto che il provvedimento è atteso per il 4 dicembre. Da quanto emergerebbe dal vertice governo-Regioni, l'esecutivo è orientato a mantenere la linea dura e non concedere allentamenti. Resta il coprifuoco alle 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 e tutte le Regioni dovrebbero essere in zona gialla entro le festività. Negli spostamenti tra Regioni, unica deroga potrebbe essere il ricongiungimento con i nonni. (ANSA)