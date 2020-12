Formula 1, Hamilton positivo al Covid

BAHRAIN (1 dicembre 2020) - Lewis Hamilton, campione del mondo della Mercedes, è risultato positivo al Covid: l'annuncio in un comunicato della scuderia tedesca. Il pilota inglese, in isolamento, non potrà quindi partecipare alla penultima tappa del mondiale prevista questo fine settimana in Bahrain. E' la seconda gara consecutiva sul tracciato del Sakhir dopo quella che lo stesso Hamilton ha vinto domenica. Il test è stato effettuato proprio dopo il Gran Premio del Bahrain e in vista del successivo appuntamento del campionato. Non si sa ancora chi lo sostituirà. (ANSA)