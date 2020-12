Dl Ristori quater bollinato, 5,3 miliardi fondo cancella-tasse

ROMA (1 dicembre 2020) - È di 5,3 miliardi il nuovo fondo 'cancella-tasse' per consentire «l'esonero parziale o totale» alla ripresa dei versamenti in primavera. È quanto si legge nel testo finale del decreto Ristori quater, 'bollinato' dalla Ragioneria generale dello Stato e pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale. Il fondo «finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro» sarà alimentato proprio con gli incassi di imposte, rottamazione e Preu al momento sospese che saranno redistribuite alle imprese che «registrino una significativa perdita di fatturato». (ANSA)