F1, in Bahrain partenza shock: auto di Grosjean in fiamme

ROMA (29 novembre 2020) - Partenza shock nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il via la Haas di Roman Grosjean, ha scartato verso destra e ha toccato la Alpha Tauri di Kvyat, è andata in testacoda e ha sbattuto contro il guardrail spezzandosi in due e prendendo fuoco. Il pilota francese, grazie alla capsula di salvataggio in carbonio che lo protegge, si è salvato. E' riuscito ad uscire immediatamente dall'abitacolo e a fuggire dalle fiamme sulle sue gambe. Visitato al centro medico è stato trasportato all'ospedale in elicottero. Gara sospesa.

Sono impressionanti le prime immagini della regia della Formula 1 che mostrano l’incidente poco dopo il via del Gp del Bahrain. È il caso di dire che Roman Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta in una palla di fuoco. Emblematico l’applauso dei suoi colleghi piloti nel vederlo uscire dalla sua vettura con le sue gambe.

La scocca e l’Halo (quella sorta di cupolino che protegge la parte alta dell’abitacolo) introdotto di recente dalla Fia sono stati probabilmente gli elementi che hanno permesso a Roman Grosjean di sopravvivere al terribile incidente. Il pilota francese è riuscito poi ad uscire dall’abitacolo con grande celerità e subito soccorso dagli addetti alla pista.

Il Gran Premio intanto è ripartito. Altro incidente al terzo giro: l'auto di Stroll, toccato da Kvyat in curva 8, si ribalta. Safety car in pista.

Lewis Hamilton su Mercedes ha poi vinto il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Il campione del mondo ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Indietro le Ferrari con Charles Leclerc solo decimo e Sebastian Vettel tredicesimo.

