Ordinanza del ministro Speranza: arancione Lombardia, Calabria Piemonte

MILANO (27 novembre 2020) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.

"Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del Governo", ha scritto nel primo pomeriggio su Twitter il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

