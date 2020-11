Black Friday, oggi giorno dello shopping

ROMA (27 novembre 2020) - Il giorno atteso dagli amanti dello shopping è giunto. Il Black Friday, usanza americana, è ormai appuntamento fisso anche da noi, ed è sempre più digitale. Secondo l'Osservatorio eCommerce B2c, tra il Black Friday e il Cyber Monday gli italiani spenderanno online circa 1,5 miliardi di euro. La Fismo (Federazione italiana moda di Confesercenti) teme che migreranno dai negozi fisici alle piattaforme online 83 milioni di vendite al giorno. E la tendenza non è legata alla pandemia: dura da anni e non accenna a frenare. (ANSA)

CREMONA -In questo anno tanto particolare, in cui nulla può essere uguale a prima, anche una tradizione come il Black friday non poteva che subire condizionamenti per quanto riguarda a maggior ragione la grande distribuzione.

E così, il Centro Commerciale Cremona Po non ha organizzato campagne di marketing particolari in occasione dell’evento, nel rispetto totale delle norme previste dall’ultimo Dpcm che anche per la giornata di oggi vede Cremona in zona rossa con tutto quello che ne comporta.

Al Cremona Po alcune delle attività sono chiuse e lo rimarranno sino a nuovo ordine, mentre anche per il Black friday non sono previsti né tollerati assembramenti. Le regole sono ampiamente elencate anche sul sito internet del centro, dove si spiega con l’aiuto di video come ci si deve comportare se si intende accedere all’area acquisti. Dall’uso obbligatorio della mascherina e dal mantenimento della distanza di un metro dalle altre persone, all’igienizzazione delle mani, al divieto assoluto di accedere al Cremona Po se si ha una temperatura corporea maggiore di 37.5 gradi. Divieto che è esteso anche a chi lavora nel centro. La misurazione della febbre diviene obbligatoria se si vuole accedere, poi, all’area food, dove i 148 posti disponibili per chi vuole consumare in loco sono costantemente sanificati. Gli impianti di areazione immettono inoltre solo aria esterna appositamente filtrata, mentre anche la segnaletica a terra aiuta a seguire comportamenti corretti. Insomma, il Cremona Po punta sulla responsabilità dei suoi clienti, mettendo davanti la sicurezza a qualunque iniziativa. Black friday sia, ma in stile Dpcm.

«Noi speriamo che ci sia un grande affluenza, intendiamoci; ma per non creare assembramenti nel rispetto massimo di tutte le regole, oggi saremo aperti ininterrottamente dalle 7 del mattino alle 21 in modo tale che la gente possa venire agli orari più diversi», spiega il direttore della Comet di Cremona Matteo Scottini. «I nostri clienti sono stati avvisati tramite volantini, sms, messaggi social, mailing list. Siamo tranquilli anche perché ormai il Black friday ha mantenuto questo nome, ma non dura soltanto il venerdì, quindi in realtà l’affluenza delle persone è alta ormai dal 25 novembre quando sono iniziate le promozioni e durerà fino al 30 ultimo giorno disponibile per i maxi sconti. E’ sempre possibile comunque anche acquistare sul sito se si hanno le idee chiare e non si vuole rischiare magari attesa nel negozio e poi venire solo a ritirare l’acquisto fatto. Insomma crediamo che tutto si svolgerà in modo fluido senza problemi. Buon black friday a tutti».