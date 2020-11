Gambero Rosso, le migliori pasticcerie: «Massari orgoglio lombardo nel mondo»

MILANO (26 novembre 2020) - "Iginio Massari rappresenta un orgoglio lombardo del mondo e questo riconoscimento ne è solo l'ennesima conferma. Il pasticcere bresciano è da sempre al vertice ed è la voce più autorevole di un intero settore. Fa piacere vedere come diverse pasticcerie lombarde abbiano ricevuto il riconoscimento delle Tre torte d'oro: Besuschio - Abbiategrasso (Milano); Cortinovis - Ranica (Bergamo); Dolce Reale - Montichiari (Brescia); Ernst K Knam a Milano; Fusto Milano a Milano; Pasticceria Roberto a Erbusco (Brescia). Abbiamo bisogno di Maestri artigiani di questo calibro per promuovere la Lombardia e la tradizione alimentare". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito ai premi assegnati dalla guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso in collaborazione con Hausbrandt.