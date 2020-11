Brad Pitt distribuisce la spesa alle famiglie disagiate

LOS ANGELES (19 novembre 2020) - Brad Pitt si dedica ai bisognosi. L'attore ha passato infatti un’intera giornata a distribuire la spesa a famiglie in un quartiere disagiato di Los Angeles. Con guanti e mascherina, in osservanza delle direttive anti-Covid, Pitt è passato inizialmente quasi inosservato finché i paparazzi non si sono accorti di lui. Gli scatti dei fotografi non gli hanno impedito tuttavia di portare a termine il suo lavoro. Secondo quanto riferiscono alcuni media americani, Pitt si è fermato solo per alcune brevi pause e per scambiare qualche parola con gli altri volontari. (ANSA)