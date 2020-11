Covid, Boccia: «Posticipare il coprifuoco a Natale? Prima vediamo i dati»

ROMA (14 novembre 2020) - «Posticipare l’inizio del coprifuoco la notte di Natale? La priorità ora è mettere in sicurezza sul piano sanitario il Paese. È presto per parlarne. Dovrà essere un Natale prudente e coscienzioso». Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sull'ipotesi di far slittare l'inizio del coprifuoco, oggi alle 22, per la notte di Natale. «Non ci abbiamo ancora riflettuto - dice -, si vedrà dopo la scadenza dell’ultimo Dpcm, il 3 dicembre, e dipenderà dai dati dell’epidemia. In ogni caso saremo rigorosi».