Covid: in Italia 40.902 casi e 550 morti

ROMA (13 novembre 2020) - Sono 40.902 i contagiati (superata per la prima la soglia dei 40 mila positivi in un giorno) e 550 i morti causati dal Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Anche oggi si registra il record di tamponi: sono 254.908, circa ventimila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test resta costante al 16%.

In aumento anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono oltre 30 mila: cresciuti di 1.041 fino ad arrivare a 30.914.

Con quelle di oggi diventano 1.107.303 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, quasi 18,5 milioni i tamponi effettuati e 44.139 il totale delle vittime. Attualmente i positivi in Italia sono 663.926, dei quali 629.782 in isolamento domiciliare. I guariti sono 399.238 (+11.480).

La regione che ha l'incremento giornaliero più elevato è sempre la Lombardia con 10.634 positivi, seguita dal Piemonte 5.258 e dalla Campania con 4.079. Lombardia e Piemonte sono maglia nera anche per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, seguite però dal Lazio e dall’Emilia Romagna. Lombardia, Piemonte e Lazio sono anche i territori più in difficoltà nelle terapie intensive. La regione meno colpita è il Molise, che ha anche il minor numero di ricoveri e terapie intensive.

