Fontana, rimpasto? Penso solo a problemi epidemia

MILANO (13 novembre 2020) - «Io in questo periodo mi voglio occupare e mi sto occupando dei problemi legati esclusivamente all’epidemia e alla cura dei lombardi». Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto a una domanda su un possibile rimpasto di giunta in vista del vertice di maggioranza in programma oggi, senza confermare se parteciperà né commentare l’ipotesi di un supercommissario per la sanità. Rinnova la fiducia all’assessore al Welfare Giulio Gallera? "Sto pensando solo alla cura dei lombardi», ha tagliato corto Fontana, in visita al drive through per tamponi attivo da oggi a Milano nel parcheggio del parco Trenno, il più grande d’Italia.

«Stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione di tutta la regione, oggi abbiamo un incontro con i sindaci dei capoluoghi propri per cercare di valutare. È ovvio che se ci fossero le condizioni, ma è chiaro che bisogna fare una valutazione su tutto il territorio lombardo, per realizzare alcuni allentamenti...». Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato l’ipotesi di declassare eventuali zone a livello locale da rosse ad arancioni. «Certo è, come mi ha ribadito il ministro Speranza, che bisogna attendere due settimane. La prima settimana è passata, il ministro mi ha detto che non prenderà alcun provvedimento entro le due settimane, quindi dalla fine della prossima», ha aggiunto Fontana, al drive through più grande d’Italia, attivo da oggi a Milano per effettuare tamponi rapidi e molecolari, in particolare a studenti e personale scolastico. «È un ulteriore elemento nella direzione di questa guerra che stiamo combattendo - ha detto -, aspettiamo i risultati, credo che l’ordinanza regionale del 21 ottobre dovrebbe iniziare a dare presto dei risultati di leggero miglioramento della situazione». (ANSA)