Covid: 37.978 nuovi contagi, 636 morti

ROMA (12 novembre 2020) - Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 636. E' ancora record sui tamponi nelle ultime 24 ore in Italia: sono 234.672 quelli effettuati nell'ultimo giorno, circa novemila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test risale al 16,18%, quasi il 2% in più rispetto a ieri.