Autostrade, arrestato l’ex ad Castellucci e altri cinque dirigenti

GENOVA, 11 NOV - Ai domiciliari l’ex Ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, e Michele Donferri Mitelli e Paolo Berti, rispettivamente ex responsabile manutenzioni e direttore centrale operativo dell’azienda. Sono alcune delle misure cautelari eseguite dalla Guardia di finanza nei confronti di ex vertici e di alcuni attuali manager Aspi, nell’ambito dell’indagine sui pannelli fonoassorbenti. Misure interdittive sono state prese anche per Marigliani, Strazzullo e Miliani.

Le barriere fonoassorbenti non vennero cambiate «per evitare le ingenti spese che avrebbe comportato». È quanto si legge nell’ordinanza del gip che ha disposto le misure. Le strutture presentavano errori di progetto che mettevano in pericolo la sicurezza degli automobilisti.

A seguito dell’arresto dell’ex amministratore delegato, Atlantia è rientrata agli scambi in Borsa, dopo uno stop in asta di volatilità, dove perde il 4,22% a 14,86 euro maglia nera sul listino principale di Piazza Affari. Il titolo della holding di controllo di Autostrade per l’Italia è scivolato dopo gli arresti di attuali manager ed ex vertici, nel'ambito di un’indagine sui pannelli fonoassorbenti, una costola nata dall’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture.