F1: calendario provvisorio 2021, GP a Monza il 12 settembre

ROMA (10 novembre 2020) - È stato diffuso il calendario provvisorio per la stagione 2021 della F1, che prevede 23 Gran Premi. Il mondiale inizierà in Australia a metà marzo e terminerà ad Abu Dhabi all’inizio di dicembre. Per la prima volta si correrà in Arabia Saudita. Il GP d’Italia si correrà a Monza il 12 settembre.

21 marzo - Australia (Melbourne)

28 marzo - Bahrain (Sakhir)

11 aprile - Cina (Shanghai)

25 aprile - TBC (TBC)

9 maggio - Spagna (Barcellona) ancora soggetto a contratto;

23 maggio - Monaco (Monaco)

6 giugno - Azerbaijan (Baku)

13 giugno - Canada (Montreal)

27 giugno - Francia (Le Castellet)

4 luglio - Austria (Spielberg)

18 luglio - Regno Unito (Silverstone)

1 agosto - Ungheria (Budapest)

29 agosto - Belgio (Spa)

5 settembre - Paesi Bassi (Zandvoort)

12 settembre - Italia (Monza)

26 settembre - Russia (Sochi)

3 ottobre - Singapore (Singapore)

10 ottobre - Giappone (Suzuka)

24 ottobre - USA (Austin)

31 ottobre - Messico (Città del Messico)

14 novembre - Brasile (San Paolo) ancora soggetto a contratto;

28 novembre - Arabia Saudita (Jeddah)

5 dicembre - Abu Dhabi (Abu Dhabi). (ANSA)