Zampa: Natale solo con parenti stretti

ROMA (10 novembre 2020) - Presto arriverà un provvedimento sul Natale, "non deve essere un Natale solitario, ma le famiglie potranno riunirsi nel nucleo ristretto". Così su La Stampa la sottosegretaria alla Salute Zampa. "E' bene che restino molte delle attuali restrizioni, magari con allentamenti per alcuni esercizi", aggiunge. "Se tutto si rivelasse inefficace, nessuno attenderà fino all'ultimo. Zampa critica "la leggerezza di chi gira senza mascherina. Non vedo controlli e sanzioni". Prevede vaccinazioni entro l'estate. Ai medici di base: "Facciano la loro parte". (ANSA)