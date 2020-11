L'allarme dei medici: 'Tutti in lockdown o ci saranno migliaia di morti'

ROMA (9 novembre 2020) - L'Ordine dei medici chiede un nuovo lockdown totale in tutto il Paese alla luce dei nuovi dati su ricoveri e terapie intensive: «Il sistema sanitario non tiene, in un mese rischiamo altri diecimila morti». È allarme contagi da Nord a Sud (ieri 32.616 con 40 mila tamponi in meno) e molte strutture sono in sofferenza, costrette a rinviare anche interventi e ricoveri extra Covid. Per un lockdown a breve «in certe aree metropolitane» preme anche il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi che in tv afferma che avrebbe reso Napoli zona rossa «due settimane fa» e che un «piano anticovid era già pronto da aprile ma alcune regioni non lo hanno recepito». «Ci vuole una catena di comando unica - aggiunge - e dobbiamo prendere decisioni rapide».