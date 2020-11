Joe Biden ha vinto: è il presidente degli Stati Uniti

WASHINGTON (7 novembre 2020) - Joe Biden conquista la Casa Bianca con la vittoria in Pennsylvania e i suoi 20 grandi elettori ed è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il ticket con Kamala Harris ha incassato più voti nella storia americana. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden e Harris hanno ottenuto già quasi 75 milioni di preferenze. Anche la stessa Kamala Harris entra nella storia: è la prima vicepresidentessa degli Usa. «Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani» il primo tweet del neo eletto Biden. «Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente» ha detto.

«You're fired» («sei licenziato») è lo slogan del popolo di Biden per festeggiare per la vittoria. La frase che sta tanto a cuore all’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, e che lo ha reso famoso durante lo show Apprentice, viene questa volta usata contro di lui.

E proprio Trump non concede la vittoria all'avversario: «Le elezioni non sono finite».