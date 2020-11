Dpcm, slitta a venerdì l'entrata in vigore delle nuove misure restrittive

ROMA (4 novembre 2020) - Mentre il Dpcm con le nuove misure restrittive che riguardano tutta Italia sembra essere pronto, sulle ordinanze regionali è un grande caos. Scatteranno da venerdì infatti le misure più restrittive nelle aree rosse ed arancioni, come si apprende da fonti del ministero della Salute. «Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre». E' quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che «lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività». Questa sera, il premier Giuseppe Conte parlerà alle 20.20 per spiegare il nuovo Dpcm