Covid: Lombardia, 6,6 milioni indennizzi a centri disabili

MILANO (4 novembre 2020) - Regione Lombardia ha stanziato 6,6 milioni di euro come indennizzo per le spese sostenute per la riapertura dei centri semiresidenziali per disabili. Lo comunica l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, «Quest’importante contributo sarà erogato a fondo perduto», spiega Bolognini. «I centri diurni semiresidenziali - sottolinea l'assessore - giocano un ruolo fondamentale nell’equilibrio del quotidiano di molte famiglie con ragazzi e adulti disabili. Abbiamo raccolto la richiesta d’aiuto proveniente da parte di vari gestori, alle prese con difficoltà economiche legate all’epidemia di Coronavirus. Da parte della Giunta si tratta di un altro segnale forte di attenzione e di sostegno agli enti che svolgono un servizio fondamentale nell’inclusione sociale delle persone con disabilità». I fondi stanziati serviranno da indennizzo per l’acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura, di mascherine e di prodotti per l’igiene delle mani. Inoltre, per interventi mirati alla sanificazione dei locali e per la spesa dovuta a tablet e dispositivi per le videochiamate, per la formazione del personale e per il trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività. «Regione Lombardia - conclude Bolognini - sostiene, inoltre, con forza presso il Governo la richiesta di incremento dei fondi destinati a queste misure. Chiediamo anche di estendere il periodo di eleggibilità della spesa oltre il 31 luglio 2020, al fine di renderlo coerente con la durata della pandemia che si sta protraendo ben oltre le iniziali previsioni». (ANSA)