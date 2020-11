Covid: Gallera, medici chiamati a eseguire test rapidi

MILANO (3 novembre 2020) - «L'obbligo nasce da un accordo collettivo nazionale che è vigente per tutti i medici. Quindi i medici sono chiamati rispetto a quell'accordo ad eseguire i tamponi». Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in merito all’esecuzione dei test rapidi. La Lombardia, ha ricordato Gallera, avrà a disposizione circa due milioni di test antigienici rapidi per la ricerca del Covid che saranno impiegati in diversi ambiti, tra cui scuole, Rsa, pronto soccorso e carceri. La Regione li fornirà anche ai medici di base e ai pediatri, in base a una delibera che sarà approvata dalla Giunta questo pomeriggio. (ANSA)