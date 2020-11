Confagri, bene Brazzale presidente Federazione del latte

ROMA (3 novembre 2020) - Plaude la Confagricoltura per la nomina di Piercristiano Brazzale che guiderà la Federazione internazionale del latte per i prossimi 4 anni. «Questa elezione - sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - è il riconoscimento delle grandi qualità professionali e dell’impegno di Brazzale, imprenditore vicentino del comparto lattiero-caseario e socio storico della nostra organizzazione». «Siamo certi - conclude Giansanti - che contribuirà al rilancio di un settore strategico per l’agroalimentare, in un momento storico particolarmente complesso per i mercati internazionali, nel quale occorre dar voce alle istanze delle imprese ma anche alla promozione e la valorizzazione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nel mondo». (ANSA)