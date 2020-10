Covid-19, governo pronto alla stretta?

ROMA (31 ottobre 2020) - Il governo potrebbe decidere nuove misure nelle prossime ore per fermare l'impennata dei casi di contagio da Covid-19. Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma rischiano di finire in lockdown. Sull'onda dei numeri cresce il fronte del rigore all'interno dell'esecutivo. Si pensa a zone rosse, limiti agli spostamenti interregionali, chiusura delle attività nelle aree dove la curva epidemiologica è più alta. Si pensa anche a fermare le scuole, a sospendere le lezioni in presenza, ma è scontro. (ANSA)