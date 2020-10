Il controllo Brebemi passa da Intesa ad Aleatica

MILANO (26 ottobre 2020) - Aleatica, la società controllata da Ifm Global Infrastructure Fund, fondo infrastrutturale che gestisce circa 1.350 chilometri di autostrade nel mondo, ha firmato il closing per l’acquisizione da Intesa Sanpaolo della partecipazione di controllo di Brebemi, l’autostrada che collega Brescia, Bergamo e Milano. L’assemblea degli azionisti, si legge in una nota, ha così provveduto a nominare il nuovo cda in cui è stato confermato alla presidenza Francesco Bettoni, e sono stati eletti Rocco Corigliano, Joaquin Gago, Roberto Hombrados, Ruggero Magnoni, Riccardo Marchioro e Rafael Moreno. «Con il nuovo socio di maggioranza condividiamo valori quali visione a lungo termine, servizi di qualità, sicurezza e sostenibilità e con loro continueremo il nostro viaggio verso importanti obiettivi che ci vedono in corsa per diventare una tra le prime autostrade al mondo ad economia circolare e un punto di riferimento del settore a livello internazionale», ha commentato Bettoni in una nota, ringraziando «Intesa Sanpaolo per l’apporto fondamentale dato alla nascita e alla crescita della nostra infrastruttura fino ad oggi».

