Covid: Fontana, monitoriamo per vedere se serve altro

MILANO (23 ottobre 2020) - Dopo la decisione del coprifuoco in Lombardia «bisogna monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano esserne assunti di più gravi": il presidente della Regione Attilio Fontana a Buongiorno su Sky Tg24 ha spiegato che l'obiettivo è quello di «cercare di contenere il contagio». «Noi - ha aggiunto - cerchiamo di fare in modo che si arrivi gradualmente e che si evitino quei provvedimenti che rischiano di essere troppo gravi per i nostri cittadini, per l’economia ma anche per la vita ordinaria». Certamente ha ammesso il governatore le immagini di Milano deserta dopo le 23 sono «un film angosciante che avrei voluto non rivedere, che non mi riempie certo di gioia, ma che è obbligatorio vedere tenendo conto della situazione dei contagi».

È un appello a rispettare le regole per evitare i contagi quello che il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha fatto ai cittadini parlando alla trasmissione Buongiorno su Sky Tg24. «Chiedo ai cittadini - ha detto - la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengano applicate, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste. Lo chiedo con il cuore in mano, con la coscienza che i cittadini hanno dato una risposta eccellente nella precedente ondata. Chiedo loro di fare questo sacrificio». In particolare «alle persone più fragili e anziane, a chi ha patologie» l’appello di Fontana è a stare «a casa il più possibile ed evitare contatti». (ANSA)