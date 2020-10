Gallera, campagna vaccini lombarda in linea con altre Regioni

MILANO (20 ottobre 2020) - «La confusione l’ha fatta chi ha voluto fare polemica e noi ieri abbiamo iniziato a smentirli. La campagna è iniziata il 19 ottobre perché i vaccini sono oggi nella disponibilità dei medici di medicina generale ed è partita quindi in linea con quello che è successo nelle altre Regioni e prima dell’anno scorso». Lo ha chiarito l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ai microfoni di 24Mattino su Radio24, parlando della campagna vaccinale per l’influenza in Lombardia. «Abbiamo comprato 2 milioni e 900mila vaccini che sono il 130% in più dello scorso anno e che copriranno l’obiettivo target del 75% come previsto dal ministero della Salute, di quelle fasce che sono gli over 60, gli operatori sanitari, i fragili e i bambini tra 6 mesi e 6 anni - ha aggiunto -. La Regione Lombardia offre secondo i tempi giusti le dosi giuste per coprire le categorie fragili. Il 75% è un obiettivo realistico a cui noi dobbiamo tendere e saremmo molto felici di raggiungerlo. In Lombardia l’anno scorso il vaccino l’ha fatto il 48% dell’obiettivo target». (ANSA)