Covid: Fontana, pronti per fronteggiare nuova ondata

MILANO (17 ottobre 2020) - «Parola d’ordine: 'essere pronti'»: è quanto ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ricordando che «i dati Covid di questi giorni, emersi grazie ad una massiccia azione di screening, indicano un aumento esponenziale dei contagi e della carica virale ad essi correlata». Fontana ha però spiegato che «la macchina organizzativa degli ospedali lombardi in questi mesi è stata fortemente incrementata, così come i protocolli sanitari con la finalità di fronteggiare al meglio una nuova ondata virale». «La comunità lombarda è chiamata ad essere unita per difendere, come già fatto in passato, la salute di tutti. Credetemi - conclude Fontana - le decisioni non sono assunte a cuor leggero, ho ascoltato i virologi, i tecnici, i medici e con i sindaci lombardi e i capigruppo alla Regione siamo chiamati nel salvaguardare la vita delle persone e gli asset sociali come la scuola e il lavoro. Restiamo uniti e fronteggiamo insieme questa nuova ondata virale». (ANSA)