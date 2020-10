Bonomi: è ancora emergenza Covid, cosa è stato fatto?

ROMA (17 ottobre 2020) - Sull'emergenza Covid «nessuno di noi era preparato. Riconosco al Governo che non poteva essere preparato, nessuno se lo aspettava». Affrontarla è stato «un ruolo immane, ma dall’emergenza bisognava pensare al futuro» e «purtroppo siamo ancora in emergenza, non ne siamo usciti», dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al convegno dei Giovani Imprenditori. «Si sapeva di una possibile seconda ondata, ma cosa è stato fatto? Due terzi delle risorse messe in campo non sono state utilizzate. Qualcosa forse non ha funzionato». Ed «ora siamo a dire: la curva è ripartita e non siamo in grado di monitorarla».

