Sequestrati 3.500 falsi diari 'Me Contro Te'

ROMA (16 ottobre 2020) - Oltre 3.500 copie di diari scolastici 2020-2021 riportanti il marchio contraffatto 'Me contro Te' - un falso riferimento al merchandising degli youtuber che spopolano tra bambini e ragazzi - sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in negozi e presso i grossisti. Attraverso l'utilizzo di società acquisite o costituite, i contraffattori sono riusciti ad inserirsi con un proprio canale nella grande distribuzione per la vendita dei prodotti destinati ai più piccoli. I rivenditori locali, i grossisti e dei distributori erano in gran parte ignari dell'illecito, anche ingannati da una falsa scrittura privata con la quale i falsi concessionari del marchio venivano autorizzati a vendere i diari direttamente dalla società detentrice all'origine dei diritti ('Me Contro Te Srl'). Ad essere raggirati, oltre ai clienti, sono stati quindi tutti i soggetti coinvolti nella catena di vendita, fra i quali spicca proprio la 'Me Contro Te Srl', che era all'oscuro del circuito di commercializzazione parallelo venutosi a creare e che, una volta interpellata, ha subito disconosciuto la scrittura privata spacciata per autentica. Le attività investigative sono state condotte dalla Compagnia di Pomezia e dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. (ANSA)