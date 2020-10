Ecco la notte brillante di Marte

ROMA (13 ottobre 2020) - È la notte di Marte. Il pianeta rosso è più brillante che mai, perché oggi si trova in opposizione, cioè nella posizione opposta rispetto al Sole. Non accadeva dal luglio 2018 e per celebrare l’evento l’Unione astrofili italiani (Uai) sta organizzando anche le Mars Night.

Per alcune settimane Marte sarà il pianeta più luminoso della prima parte della notte, superando persino la luminosità di Giove, che è il pianeta più grande del Sistema Solare. Oggi sarà all’opposizione. «Ciò significa che si troverà nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra. Sole, Terra e Marte saranno allineati e quando tramonterà il Sole sorgerà Marte, rimanendo visibile per tutta la notte», spiega Paolo Volpini della Uai. Al tramonto del Sole, dalla parte opposta della volta celeste, sorgerà Marte, che si potrà osservare ad Est nel corso della sera, culminante a Sud nelle ore centrali della notte, ad occidente prima dell’alba. Per scoprire e osservare meglio il pianeta rosso si può anche approfittare dell’assenza della Luna.

