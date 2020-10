Nobel Pace al World Food Programme

OSLO (9 ottobre 2020) - Il Nobel per la Pace è stato assegnato al World Food Programme, anche per la capacità dimostrata durante la pandemia di intensificare il proprio lavoro. Tra le motivazioni si legge: "Per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni di pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma". A differenza degli altri Nobel, che sono assegnati in Svezia, quello per la Pace viene assegnato in Norvegia. (ANSA)