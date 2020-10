Cinghiali nel Naviglio arrivano a Milano

MILANO (8 ottobre 2020) - Un branco di sei cinghiali finiti nel Naviglio fuori città, ha seguito la corrente del canale è si è avventurato fino a Milano, arrivando in Darsena nel cuore della metropoli. Lo hanno comunicato i Vigili del fuoco. I cinghiali erano stati segnalati già poco prima di mezzanotte a una decina di chilometri, nel comune agricolo di Gaggiano, ma stamani sono stati notati da alcuni passanti in Darsena, dove sono usciti cominciando a girovagare. Al loro inseguimento si sono messi i Vigili del fuoco, che ne hanno catturati due. La Polizia locale sta dando ausilio alla viabilità, ma di fatto sono state allertate tutte le forze dell'ordine per collaborare alla 'caccia'. I Vdf stanno contenendo i due cinghiali bloccati in attesa dei veterinari con dei narcotici per "addormentarli un po'". (ANSA)