Treviglio, scontro fra auto: muore un bimbo di 10 anni

TREVIGLIO (Bergamo, 5 ottobre 2020) - Un bambino di 10 anni è morto attorno alle 13 in uno scontro tra l’auto sulla quale viaggiava e un’altra vettura: l’incidente a Treviglio, in provincia di Bergamo, lungo l’ex statale 42, quasi al confine con Arcene. Il 118 ha inviato sul posto l’automedica, due ambulanze e l’elicottero, ma per il piccolo non c'è purtroppo stato nulla da fare. Ferite anche due donne: sul poso i carabinieri per i rilievi.

Il piccolo viaggiava a bordo di una Fiat punto grigia a fianco della mamma, una donna di 30 anni, alla guida del veicolo. Da una prima ricostruzione, pare che la Punto viaggiasse lungo la ex statale 42 in direzione Arcene-Bergamo e che abbia perso il controllo del veicolo per cause da accertare e sia finita nella corsia opposta dove ha urtato una Bmw X2 bianca, guidata da una donna di 49 anni, diretta verso Treviglio. La donna alla guida della Bmw ha cercato di sterzare ma non ha potuto evitare l’impatto. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto proprio dal lato anteriore del passeggero dove era seduto il bambino. Sul posto è sopraggiunta subito l’auto medica, l’elisoccorso e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco di Treviglio con due squadre e la polizia stradale. I vigili del fuoco hanno cercato di estrarre dal veicolo il bimbo mentre il personale del 118 cercava di rianimarlo. Purtroppo però il piccolo è morto. La mamma è stata ricoverata con gravi ferite all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo mentre la 49enne ha riportato un trauma al braccio destro ed è stata ricoverata a Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO