Calcio: Covid, rinviata Genoa-Torino

ROMA (1 ottobre 2020) - Il Consiglio straordinario della Lega seria A ha disposto il rinvio della partita Genoa-Torino, in programma sabato alle ore 18, in seguito ai 15 positivi, fra giocatori e staff, nel club rossoblù. Il Consiglio ha inoltre disposto, adottando le norme Uefa, che d'ora in poi se una squadra ha 12 giocatori (più un portiere) disponibili, la partita si potrà svolgere. La squadra che non scenderà in campo subirà la sconfitta 0-3 a tavolino. (ANSA)