Biden a Trump: sei peggiore della storia

WASHINGTON (30 settembre 2020) - Primo duello tv tra Donald Trump e Joe Biden, verso l'election day Usa. Il candidato dem ha definito il tycoon il peggior presidente della storia, un bugiardo, un clown e il cagnolino di Putin. "Non c'è niente di intelligente in te", ha risposto Trump alle offese. "Votate, non vi può fermare", ha quindi incitato gli americani Biden.

Il conduttore di Fox Chris Wallace aveva chiesto ai due se si impegnavano ad invitare alla calma e ad evitare di dichiarare vittoria finché i risultati delle elezioni non saranno verificati in modo indipendente. Trump ha evitato di prendere questo impegno ribadendo di essere preoccupato per le frodi elettorali di massa e sollecitando i propri sostenitori ad andare a votare prestando una grande attenzione. Biden si è invece impegnato a invitare alla calma e ad evitare di dichiarare una vittoria prematura, ricordando però che tutti i voti devono essere contati. «Accetterò i risultati, se non sarò io a vincere riconoscerò i risultati», ha assicurato, promettendo in caso di vittoria di essere «un presidente per i democratici e per i repubblicani». (ANSA)