Filippo Magnini con la piccola Mia, la foto spopola sui social

MILANO (29 settembre 2020) - Fiocco rosa in casa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Il 25 settembre è nata Mia, la figlia del plurimedagliato campione di nuoto e della show girl. L'arrivo della bimba ha avuto ampio risalto anche sui social dei genitori. "Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire", ha scritto Magnini su Instagram postando una sua immagine con la neonata in braccio. La foto ha avuto quasi 100mila Like. (ANSA)