Trenord: Or.Sa, lunedì 28 sciopero sarà paralisi Lombardia

MILANO (25 settembre 2020) - Il sindacato di base dei ferrovieri Or.Sa., ha proclamato uno sciopero del personale di Trenord lunedì prossimo 28 settembre e annuncia la «paralisi del servizio ferroviario dalle ore 10.01 alle ore 18». Lo si legge in una nota in cui l’Organizzazione di base denuncia «le continue inadempienze aziendali, il mancato rispetto dei principi cardine della contrattazione, la violazione degli accordi sottoscritti, il mancato rispetto degli accordi in materia di relazioni industriali e l’abuso del ricorso al sistema sanzionatorio, con innumerevoli quanto ingiustificati provvedimenti disciplinari a carico di tantissimi lavoratori». Secondo l’Or.Sa. poi «recentemente il clima si è notevolmente aggravato per le iniziative assunte dalla dirigenza, che ha svolto incontri sindacali con le sole tre principali confederazioni». «Scioperiamo - conclude l’Or.Sa. - perché vogliamo una Trenord che funzioni bene, elevando la qualità del servizio fornito alla clientela e sanando il rapporto con i propri dipendenti». (ANSA).