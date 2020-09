Calcio: Nations League, Olanda-Italia 0-1

AMSTERDAM (7 settembre 2020) - Dopo il pari in casa con la Bosnia, gli azzurri si rilanciano nel girone di Nations League con un successo prestigioso (0-1) ad Amsterdam sull'Olanda. Mancini ne cambia sette rispetto a venerdì. Azzurri subito pimpanti: occasioni per Barella, Zaniolo e Immobile, per gli orange pericoloso Wijnaldum. Nel recupero il gol: azione corale, cross di Immobile, segna di testa Barella. Nella ripresa Insigne impegna Cillesen, ma Donnarumma salva su Van de Beek. Forcing olandese nel finale, Kean fallisce il raddoppio, tutto solo, al 91'. (ANSA)