Il ministro Bellanova, etichetta obbligatoria Made in Italy

CASERTA (7 settembre 2020) - «Come Governo vogliamo sostenere fortemente gli investimenti e l’ingresso di giovani e donne nel settore agricolo, e rendere più competitive le imprese: per questo stiamo portando avanti con determinazione a livello europeo la nostra proposta dell’etichettatura di origine obbligatoria». Lo ha detto a Caserta il ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova, che ha fatto visita al Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop. «Il Made in Italy nel mondo è associato all’agricoltura del lusso - ha spiegato - e noi dobbiamo sempre di più far arrivare i nostri prodotti su quei mercati che sono sempre più lontani, e che possono permettersi però il costo del made in Italy; ma per fare questo c'è bisogno della tracciabilità del prodotto e ovviamente di imprese che investono sempre di più in innovazione, ricerca e qualità». (ANSA)