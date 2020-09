Golf: Open Italia in provincia Brescia da 22 a 25 ottobre

BRESCIA (7 settembre 2020) - La 77esima edizione dell’Open d’Italia si giocherà allo Chervò Golf San Vigilio di Pozzolengo, in provincia di Brescia, dal 22 al 25 ottobre. L’annuncio è stato dato da Franco Chimenti, numero 1 della Federgolf, nel corso dell’assemblea elettiva della FIG. «Nonostante le difficoltà relative all’emergenza sanitaria - ha spiegato Chimenti - la FIG ha profuso tutti gli sforzi possibili per dar vita anche quest’anno a un torneo dalla grande tradizione». Dopo l'edizione 2018 al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (Brescia) - nel 2019 il torneo s'è invece giocato all’Olgiata Golf Club di Roma - l’Open d’Italia si prepara a tornare protagonista in Lombardia. (ANSA)