F1: nel caos di Monza impresa di Gasly, Ferrari a picco

MONZA (6 settembre 2020) - Pierre Gasly, su Alpha Tauri, ha vinto per un soffio il 71esimo Gp d’Italia, sul circuito di Monza. Il francese ha preceduto lo spagnolo Carlos Sainz, a bordo di una McLaren. Fuori le Ferrari di Charles Leclerc, per incidente, e di Sebastian Vettel, per un problema ai freni. Pierre Gasly, alla prima vittoria in carriera, ha preceduto sul traguardo del Gp d’Italia, oltre a Carlos Sainz junior, il canadese Lance Stroll su Racing Point, terzo. Quarto Lando Norris su McLaren, quinto il finlandese Valtteri Bottas su Mercedes. La Renault di Daniel Ricciardo ha ottenuto la sesta piazza, la Mercedes di Lewis Hamilton si è collocata al settimo posto, dopo una rimonta in seguito alla penalizzazione di 10 secondi con partenza dai box.