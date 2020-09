GP di Monza: pole Hamilton, terzo futuro ferrarista Sainz

MONZA (5 settembre 2020) - Prima fila Mercedes nel Gran Premio d’Italia a Monza. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terzo il futuro ferrarista, ora su McLaren, Carlos Sainz. Quinta la Red Bull di Max Verstappen.

Malissimo, ancora, le Ferrari. Niente top ten per Charles Leclerc. Il pilota monegasco non è riuscito a qualificarsi alla Q3 e partirà dalla 13esima posizione. «Non sono contento, da due gare la situazione è difficile. Abbiamo provato tante cose ma non

abbiamo ancora trovato la soluzione». Charles Leclerc ha il muso lungo quando davanti ai microfoni di Sky deve commentare il suo 13esimo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Monza: «Sapevo dell’importanza della scia, avevo pianificato tutto molto bene e il giro è andato bene. Per domani? La scelta libera delle gomme può aiutarci ma se si forma un treno con il drs sarà molto difficile sorpassare».

Qualifiche amare anche per Sebastian Vettel. Il tedesco quattro volte campione non è riuscito a qualificarsi nemmeno per la Q2 (i primi 15) e domani in gara partirà dalla 17esima posizione. Vettel è stato tradito dal traffico nell’ultimo giro utile. «Siamo usciti dal box nel momento sbagliato, io non potevo fare più nulla di diverso». Sebastian Vettel commenta sconsolato il 17esimo posto in griglia al Gran Premio di Monza dopo un giro abortito per il troppo traffico. «C'erano troppe macchine nello stesso punto - l'analisi del pilota Ferrari a Sky -, è stato un casino. La gara è compromessa? Vedremo domani cosa riusciremo a fare». (ANSA)