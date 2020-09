Intesa: prestito famiglie per strumenti di studio a distanza

MILANO (1 settembre 2020) - Intesa Sanpaolo lancia Xme StudioStation, il prestito pensato per consentire alle famiglie di affrontare le spese relative all’acquisto di hardware, software e canone di un abbonamento ad Internet per permettere la fruizione continuativa della formazione scolastica a distanza, resasi indispensabile a seguito del lockdown. Grazie alla copertura del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo verranno erogati micro-prestiti da 500 a 1.500 euro, rimborsabili da 12 a 48 mesi a tasso zero, il lungo ammortamento porta la rata a max 31 euro al mese, ovvero 1 euro al giorno. Potranno accedere al prestito tutte le famiglie con figli a carico e Isee fino a massimo 40.000 euro. «Dopo PerMerito, il prestito per università e master, e Mamma@work, un sostegno economico per le giovani madri lavoratrici, questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno per la crescita culturale e sociale del Paese» ha sottolineato Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori. (ANSA)