Ghiacciaio della Marmolada, gli esperti: 'Ha davanti 15 anni vita'

PADOVA (31 agosto 2020) - Il conto alla rovescia per il ghiacciaio della Marmolada, iniziato molto tempo fa, ha accelerato negli ultimi tempi e i glaciologi dell’Università di Padova, dati alla mano, azzardano una sentenza: potrebbe avere non più di 15 anni di vita. Dieci anni fa perdeva 5 ettari di superficie l’anno, negli ultimi 3 si è passati a 9 ettari l'anno. La causa non sono solo le alte temperature, osserva il professor Mauro Varotto: arretra perchè si è assottigliato il volume, non è più un 'sistema' vivo, comincia a erodere la superficie e quando lo spessore è inferiore a 1-2 metri lo scioglimento aumenta. «Negli ultimi 70 anni - afferma Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il Triveneto - ha perso oltre l’80% del volume, dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai 14 milioni attuali. Le previsioni di una sua estinzione si avvicinano sempre di più. Potrebbe avere non più di 15 anni di vita».