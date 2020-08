F1: Fontana, Gp Monza è la prova per la nostra ripresa

MILANO (27 agosto 2020) - «Organizzare un evento importante come un Gp di Formula 1, seppur senza la presenza del pubblico, è la prova di quella ripresa che vogliamo realizzare, è la dimostrazione che non dobbiamo lasciarci intimidire e dobbiamo reagire di fronte a questa situazione incredibile». Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha utilizzato la corsa come simbolo della necessità di «imparare a organizzare la nostra vita convivendo con la presenza del virus. La paura e l'angoscia non ci porterebbero da nessuna parte». «Bisogna cercare di rendere più semplice la vita in questo Paese, riducendo la burocrazia - ha aggiunto durante la presentazione del Gp a Palazzo Lombardia -. Per anni questo invito ha avuto un sapore politico, ora è questione di necessità. Per recuperare spazi non dobbiamo sottrarre al lavoro tempo per procedure inutili. Come Regione a breve approveremo una normativa in questa direzione». (ANSA)