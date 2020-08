Decollo interrotto, avaria e trasbordo: apprensione sul volo per Cagliari

VERONA (25 agosto 2020) - Attimi di paura questa sera sul volo per Cagliari in partenza da Verona. Dopo 10 secondi dall'inizio del decollo l'aereo, in piena accelerazione, ha frenato improvvisamente. "Abbiamo notato un’anomalia e abbiamo preferito rinunciare: ora facciamo un controllo" ha comunicato il comandante mentre il velivolo tornava al punto di partenza. Abbastanza scossi i 40 passeggeri a bordo, tra loro il direttore de La Provincia, Marco Bencivenga, che ha sottolineato il sangue freddo del pilota di Volotea: 'Credo che gli si debba solo dire bravo: appena ha notato l’anomalia ha mollato la cloche'. I passeggeri diretti in Sardegna, dopo essere stati fatti scendere dall'aereo, sono stati trasbordati su un altro apparecchio e hanno potuto prendere regolarmente il volo verso la Sardegna.