E' morto Arrigo Levi

ROMA (24 agosto 2020) - È morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, aveva 94 anni essendo nato a Modena il 17 luglio 1926. Era tornato a casa dopo un lungo ricovero dovuto a problematiche legate all’età: in ospedale quando aveva sentito approssimarsi la fine ha cantato l’inno d’Israele e una filastrocca modenese, legata probabilmente alla sua infanzia. Tra i tanti incarichi prestigiosi è stato direttore de La Stampa ed editorialista del Corriere della sera. I funerali saranno in forma privata a Modena nei prossimi giorni.

La sua carriera giornalistica iniziò a Buenos Aires. Fu corrispondente da Mosca per il Corriere della sera e successivamente per Il Giorno. Poi l'esperienza in Rai e il ritorno ai giornali. Consigliere per le relazioni esterne con i presidenti Ciampi e Napolitano.

E' autore di 26 libri, libri, tra cui: Dialoghi sulla fede (2000), America Latina: memorie e ritorni (2004), Cinque discorsi fra due secoli (2004), Un paese non basta (2009), Da Livorno al Quirinale. Storia di un italiano (2010, racconto della vita di Carlo Azeglio Ciampi), tutti per Il Mulino, e Gente, luoghi, vita (Aragno, 2013). Ha ottenuto il Premio Trento per il giornalismo ('87), il Premio Luigi Barzini come miglior corrispondente ('95) e il Premio Ischia Internazionale (2001). Nel maggio 2008 vinse la seconda edizione del premio letterario Giorgio Calcagno. Nel maggio 2012 il premio giornalistico nazionale «Novara diventa - La tradizione di innovare». Nel 2013 il premio di cultura politica Giovanni Spadolini. Sposato con Carmela Lenci, una figlia, Donatella. (ANSA)