Champions League, Bayern Monaco campione d'Europa

LISBONA (23 agosto 2020) - Il Bayern Monaco trionfa in Champions League battendo 1-0 il Paris Sg in finale a Lisbona. Decide il gol di Coman. Primo tempo intenso con tante occasioni. Doppio miracolo di Neuer su Neymar. Lewandowski stoppa e gira, palo. Di Maria spara alto da buona posizione dopo una bella azione. Navas respinge una zuccata ravvicinata di Lewandowski, poi Mbappé si mangia un gol fatto. Nella ripresa succede poco fino al lampo Bayern: cross di Kimmich per Coman che di testa batte Navas (59'). Il Psg ci prova, Neuer salva su Marquinhos, poi è festa bavarese.