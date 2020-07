Le opposizioni: 'Fontana si dimetta'

MILANO (27 luglio 2020) - «Le opposizioni utilizzeranno tutti i mezzi a disposizione, compresa la mozione di sfiducia della quale il Movimento Cinque Stelle si è fatto promotore, per mettere Fontana davanti alle proprie responsabilità. Stiamo lavorando per affinare un testo che metta insieme tutte le sensibilità. La nostra posizione condivisa è quella di scrivere la parola fine su questa disastrosa esperienza di cattiva amministrazione». Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di opposizione in Regione Lombardia, Massimo de Rosa (M5S), Fabio Pizzul (PD), Niccolò Carretta (Azione), Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) e Michele Usuelli (+Europa Radicali), secondo cui quelle del presidente Fontana in Aula «sono state le vuote parole di chi è consapevole di trovarsi ormai a fine corsa».

«Un discorso lungo e dettagliato» e «un approfondimento molto puntuale, con precisazioni, anche sulle vicende che lo coinvolgono direttamente, che avrebbe potuto e dovuto chiarire al Consiglio Regionale da subito», quello tenuto dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, secondo la consigliera di Italia Viva, Patrizia Baffi. «Da parte mia - annuncia l’esponente renziana - ho deciso di non sottoscrivere la mozione di sfiducia al presidente proposta dal Movimento 5 Stelle, perché ritengo che sia il frutto di una elencazione di fatti ancora sommari e la cui analisi non può essere completa ed esaustiva: una analisi seria e le conseguenti valutazioni politiche su un’emergenza che è tutt'ora in corso, potremo farla solo quando avremo tutti gli elementi utili.» "Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari», ha concluso Baffi.

Per il leader della Lega Matteo Salvini «il povero Fontana è accusato di aver ricevuto l’eredita dalla madre e la sua colpa è che era in Svizzera».

E il governatore del veneto, Luca Zaia ha detto: «Attilio Fontana, è una persona perbene, e saprà assolutamente dare spiegazione e motivazione, non ho dubbi. È fondamentale sentire dalla sua viva voce la spiegazione di quanto è accaduto. Dopodichè, prendo atto che in Lombardia hanno dato dei camici gratis, questo è un dato oggettivo, la Regione Lombardia non ha pagato un camice». Il presidente della Liguria Giovanni Toti si è così espresso: «Considero Attilio Fontana una persona perbene. La Regione Lombardia ha sofferto tanto, è stata la Regione più investita dal covid, ovviamente c'è un doloroso strascico e non credo che serva aumentare le polemiche e i sospetti. Sono certo che saprà chiarire tutto durante l’indagine penale. Per quanto mi riguarda un surplus di polemiche e veleni, in una Regione che così tanto ha sofferto, mi sembra francamente un accanimento inutile e controproducente per tutti».