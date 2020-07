Covid: con la plasmoterapia mortalità ridotta al 6%

PAVIA (27 luglio 2020) - Una riduzione consistente del tasso di mortalità: da una media precedente che oscillava tra il 13 e il 20% tra i pazienti con Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, ad un livello del 6% una volta applicata la plasmaterapia. È il dato più significativo che emerge dalla pubblicazione su Haematologica, dei risultati dello studio condotto dal San Matteo di Pavia e dall’Asst di Mantova sull'uso del plasma da donatori convalescenti come terapia per i pazienti critici affetti da Coranivirus.